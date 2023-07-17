Полиция на выезде из Симферополя в Керчь сообщает водителям о закрытии Крымского моста

Также автомобилистов спрашивают о цели поездки

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Пост ДПС выставлен на выезде из Симферополя в направлении Керчи, водителей информируют о закрытии Крымского моста, передает корреспондент ТАСС.

Также автомобилистов спрашивают о цели поездки.

В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры. Характер происшествия он не уточнил. По данным Минтранса РФ, на мосту повреждено дорожное полотно, сами пролеты находятся на своих опорах. Автомобилистов призвали воздержаться от поездки на мост и воспользоваться альтернативным сухопутным путем через новые регионы РФ.