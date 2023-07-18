В Красноярском крае госпитализировали пострадавших от удара молнии туристов

Один из них не получил травм, у двух других диагностировали ожоги и онемение ног

КРАСНОЯРСК, 18 июля. /ТАСС/. Спасатели из отряда МЧС РФ из Хакасии эвакуировали с пика Звездный в природном парке "Ергаки" на юге Красноярского края трех туристов, попавших под удар молнии. Двух человек госпитализировали, сообщили ТАСС в республиканском главке.

"Пострадавшие госпитализированы в местную больницу", - сообщил представитель ведомства, добавив, что один из трех туристов не получил травм, у двух других диагностированы ожоги и онемение ног.

Ранее в воскресенье туристическая группа из четырех человек начала подниматься на пик Звездный. На высоте в 400 м в них ударила молния, женщина погибла на месте от полученных травм. Два человека пострадали.

Спасением туристов занимались сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС. По информации ведомства, туристы пренебрегли предупреждением о неблагоприятных метеоусловиях и совершали восхождение при шквалистом ветре и грозе. Кроме того, группа не была зарегистрирована в МЧС.

Природный парк "Ергаки" расположен на юге Красноярского края в предгорье Западного Саяна, в истоках шести рек. Природным парком краевого значения "Ергаки" стали в 2005 году.