Четырех раненых при обстреле со стороны ВСУ поселка Белгородской области госпитализировали

По данным правительства региона, двух человек прооперировали

ТАСС, 18 июля. Медики госпитализировали четырех мирных жителей, которые получили ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины окраины поселка Шамино в Белгородской области. Двое раненых прооперированы, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщается во вторник в Telegram-канале правительства Белгородской области.

"Всем раненым своевременно оказана медицинская помощь. Один из них, получивший легкое ранение, выписан домой для прохождения амбулаторного лечения. Четверо остаются в стационаре", - говорится в сообщении.

Как уточняется, двух пациентов прооперировали, один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации, а второго после операции перевели в травматологическое отделение. "Еще двое раненых находятся под наблюдением медиков. Решение о необходимости оперативного вмешательства будет принято медиками в зависимости от динамики их состояния", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пять мирных жителей получили ранения при обстреле ВСУ окраины поселка Шамино, бригадами скорой медицинской помощи всех пострадавших доставили в городскую больницу №2, у одного из них осколочное ранение грудной клетки.