Минздрав Приморья сообщил, что в реанимации после ДТП находятся четыре человека

Еще два человека в удовлетворительном состоянии были отправлены на амбулаторное лечение

ВЛАДИВОСТОК, 19 июля. /ТАСС/. Четверо пострадавших в ДТП на трассе Владивосток - Хабаровск находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, сообщил ТАСС впредставитель Минздрава Приморского края. Из девяти пострадавших двое отправлены на амбулаторное лечение.

"После ДТП в Лесозаводскую больницу были доставлены семь человек, в том числе одинребенок. Из них четыре человека находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, два человека - в отделении травматологии, один - в хирургическом отделении", - сообщили в министерстве.

Там уточнили, что еще два человека в удовлетворительном состоянии были отправлены на амбулаторное лечение.

Вечером 18 июля 2023 года на 436-м км автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток водитель Toyota Vellfire при обгоне столкнулся с движущимся во встречном направлении Toyota Noah. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили двое водителей и восемь пассажиров транспортных средств, из которых трое несовершеннолетние. Один из пострадавших детей скончался.

Лесозаводская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту ДТП.