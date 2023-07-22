Работавшая на Запорожье вторая группа журналистов не пострадала

Всего в группе вместе с военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым оказалось пять человек

ГЕНИЧЕСК, 22 июля. /ТАСС/. Вторая группа журналистов нескольких изданий, работавшая в Запорожской области параллельно с подпавшей под обстрел, в результате которого погиб журналист Ростислав Журавлев, не пострадала, передает корреспондент ТАСС, который работает на этом направлении.

На съемке одновременно находились девять журналистов. Они разделились на две группы и работали параллельно. Всего в группе вместе с Журавлевым оказалось пять человек.

В Минобороны России сообщили, что четыре журналиста "Известий" и РИА Новости получили различные ранения в результате удара ВСУ по Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов. Журавлев погиб в ходе эвакуации, состояние остальных стабильное.