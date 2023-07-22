В Ленобласти число пострадавших при обрушении моста возросло до восьми

Следственный отдел по городу Луга начал доследственную проверку по факту происшествия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Число пострадавших при обрушении пешеходного моста в Луге в Ленинградской области возросло до восьми. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба губернатора и правительства области.

"Еще троим пострадавшим помощь оказана на месте падения конструкции моста", - говорится в сообщении.

Таким образом количество пострадавших возросло до восьми человек. В пресс-службе отметили, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение председателю комитета по здравоохранению Александру Жаркову взять на контроль оказание помощи пострадавшим.

Следственный отдел по городу Луга Ленинградской области проводит доследственную проверку по факту обрушения.

Пешеходный мост обрушился в субботу в Луге в Ленинградской области. Ранее сообщалось, что в результате происшествия один человек погиб, трое в состоянии средней тяжести проходят обследование в Лужской межрайонной больнице, туда же самостоятельно обратились за помощью еще два человека.