23 июля, 21:04
Военная операция на Украине

СК РФ возбудил дело после обстрела группы российских журналистов в Запорожской области

Михаил Джапаридзе/ ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

В ведомстве отметили, что в рамках расследования следователи "установят все обстоятельства совершения преступления в отношении представителей СМИ"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили дело по факту обстрела группы российских журналистов в Запорожской области, где погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

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"В СК России по факту обстрела группы российских журналистов в Запорожской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 22 июля в районе села Пятихатки Запорожской области вооруженные формирования Украины обстреляли группу российских журналистов, работавших в том районе. В результате обстрела погиб Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и два сотрудника "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

"В рамках расследования следователи установят все обстоятельства совершения преступления в отношении представителей СМИ, а также причастных к этому лиц", - отметили в СК.

Также там добавили, что по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина Журавлев будет посмертно представлен к ведомственной награде - медали "Доблесть и отвага". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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