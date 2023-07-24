В Адыгее возбудили уголовное дело по факту ДТП с внедорожником

В результате происшествия погиб ребенок

ТАСС, 24 июля. Следователи возбудили в Адыгее уголовное дело по факту ДТП с внедорожником, заехавшим на территорию центрального парка культуры и отдыха в Майкопе. В результате инцидента погиб ребенок, пострадали водитель автомобиля Mercedes и семь его пассажиров, из которых пятеро детей, сообщается в понедельник в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

"В Адыгее возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб несовершеннолетний", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 22 июля около 14:30 мск в Майкопе на участке автодороги по улице Спортивной при подъезде к перекрестку с улицей Гагарина произошло столкновение автомобиля "Мерседес" с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем "Форд", водитель и пассажиры которого получили повреждения различной степени тяжести и доставлены в медучреждение.

После столкновения внедорожник со значительным ускорением продолжил движение по улице Спортивной в сторону городского парка культуры и отдыха, где, сбив барьерное ограждение, в пешеходной зоне совершил наезд на девятилетнего ребенка, который умер от полученных повреждений. После этого автомобиль съехал вниз по склону к руслу реки Белой, где произошло опрокидывание и остановка автомобиля. Водитель автомобиля "Мерседес" и семь его пассажиров, из которых пятеро детей, в результате ДТП получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение.

Следователи проводят следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы.

О пострадавших

В пресс-службе следственного управления СК РФ по республике ТАСС уточнили, что во внедорожнике находились восемь человек: трое взрослых, а также пятеро детей: три мальчика 5, 8 и 11 лет и две девочки 7 и 12 лет. В больницах сейчас остаются двое взрослых, включая водителя, и две девочки.

Как ранее сообщала главный врач Адыгейской детской республиканской больницы Жанна Гуагова, семилетняя девочка находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, вторая девочка - в состоянии средней степени тяжести. По данным Минздрава республики, остальные дети - на амбулаторном лечении. Водитель внедорожника с переломом бедра находится в республиканской больнице, его прооперировали.

По информации источника ТАСС в силовых структурах региона, за рулем внедорожника находился федеральный судья в отставке.