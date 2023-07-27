Уволенной замдиректора "Вектора" не удалось восстановиться в должности через суд

Женщину уволили в связи с истечением срока полномочий бывшего гендиректора Рината Максютова

НОВОСИБИРСК, 27 июля. /ТАСС/. Новосибирский районный суд не удовлетворил иск уволенной замдиректора "ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Елены Гавриловой о восстановлении ее в должности. Об этом сообщили в пресс-службе управления Судебного департамента в Новосибирской области.

"Истица посчитала свое увольнение незаконным, и 21 июня 2023 года обратилась с иском в Новосибирский районный суд Новосибирской области. <…> Суд отказал в удовлетворении исковых требований бывшему заместителю генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор", - говорится в сообщении.

Ранее Максютов также подал иск к Роспотребнадзору - вердикт по его делу еще не вынесен.

Гендиректора "Вектора" Рината Максютова Роспотребнадзор уволил в мае текущего года в связи с утратой доверия. Его заместитель Елена Гаврилова была уволена в связи с истечением срока полномочий Максютова.

Ринат Максютов принимал участие в разработке антиковидной вакцины "Эпиваккорона", работал в "Векторе" с 2003 года. На место Максютова был назначен доктор биологических наук Александр Агафонов, занимавший ранее должность заместителя директора.