В Москве в 50-этажном здании "IQ-квартала" произошел взрыв

Причиной, по предварительным данным, стал беспилотник

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Взрыв произошел на одном из этажей в здании "IQ-квартала", расположенного в деловом центре "Москва-Сити". Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В результате хлопка на уровне 5-6 этажей 50-этажного здания на Пресненской набережной, д. 10, стр. 2 нарушено остекление", - сказал собеседник агентства, уточнив, что пострадавших нет, пожара не последовало.

Башню "IQ-квартала" эвакуировали после происшествия. "В связи с хлопком здание "IQ-квартала" эвакуировано. На место прибыли оперативные службы и правоохранительные органы", - рассказали ТАСС в экстренных службах.

Также идет эвакуация из других зданий комплекса "Москва-Сити" дла проведения проверки. "Идет эвакуация всех зданий", - отметил собеседник агентства.

Причиной взрыва, по предварительным данным, стал беспилотник.