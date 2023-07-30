30 июля, 01:04,
обновлено 30 июля, 01:54

В Москве в 50-этажном здании "IQ-квартала" произошел взрыв

Причиной, по предварительным данным, стал беспилотник

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Взрыв произошел на одном из этажей в здании "IQ-квартала", расположенного в деловом центре "Москва-Сити". Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Читайте также
В Подмосковье ПВО отразила атаки беспилотниковСобянин сообщил об атаке украинских БПЛА на МосквуВ воздушной зоне Москвы и Подмосковья временно запретили полеты

"В результате хлопка на уровне 5-6 этажей 50-этажного здания на Пресненской набережной, д. 10, стр. 2 нарушено остекление", - сказал собеседник агентства, уточнив, что пострадавших нет, пожара не последовало.

Башню "IQ-квартала" эвакуировали после происшествия. "В связи с хлопком здание "IQ-квартала" эвакуировано. На место прибыли оперативные службы и правоохранительные органы", - рассказали ТАСС в экстренных службах.

Также идет эвакуация из других зданий комплекса "Москва-Сити" дла проведения проверки. "Идет эвакуация всех зданий", - отметил собеседник агентства.

Причиной взрыва, по предварительным данным, стал беспилотник. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация