Суд рассмотрит протокол на Макаревича за нарушение закона об иноагентах 17 августа

Лидеру группы "Машина времени" грозит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей штрафа

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы 17 августа рассмотрит протокол в отношении лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) за отсутствие маркировки иностранного агента на его постах в соцсетях. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Заседание суда по протоколу, составленному в отношении Макаревича А. В., назначено на 17:00 17 августа", - сказали в суде.

Ранее Роскомнадзор составил в отношении Макаревича административный протокол по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ ("Производство материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом"). По этой статье ему грозит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей штрафа.

В сентябре 2022 года Минюст РФ внес Макаревича, проживающего в Израиле, в реестр иноагентов. В разное время музыкант давал интервью, в которых негативно высказывался о спецоперации российских войск на Украине, "открыто поддерживая заявления антироссийской направленности".