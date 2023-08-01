В Петербурге умер автор более 100 песен и музыки к кинофильмам Александр Колкер

Информацию о месте и времени прощания с заслуженным деятелем искусств РСФСР сообщат позже

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Знаменитый советский и российский композитор заслуженный деятель искусств РСФСР, автор более 100 песен, среди которых "Стоят девчонки", "Ночной трамвай", Александр Колкер умер в Санкт-Петербурге на 91 году жизни. Об этом сообщил Союз композиторов города на странице во "ВКонтакте".

"С прискорбием сообщаем, что 1 августа 2023 года скончался советский и российский композитор заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер. Выражаем глубокие и искренние соболезнования друзьям и близким Александра Наумовича", - говорится в сообщении.

Уточняется, что информацию о месте и времени прощания сообщат позднее.

Александр Колкер родился 28 июля 1933 года. Он автор более 100 песен, в том числе "Карелия", "Ночной трамвай", "Стоят девчонки", музыки к кинофильмам ("Хроника пикирующего бомбардировщика", "Свадьба Кречинского", "Труффальдино из Бергамо", "Трое в лодке, не считая собаки").

Колкер - лауреат премии Ленинского комсомола (1968 год), заслуженный деятель искусств РСФСР. В 2009 году композитор стал лауреатом Национальной премии "Музыкальное сердце театра" в номинации "Лучшая музыка (композитор)" за спектакль "Гадюка", поставленный по мотивам рассказа Алексея Толстого Новосибирским театром музыкальной комедии. Песни Колкера вошли в репертуар певцов Лидии Клемент, Майи Кристалинской, Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева и других. Также известны его мюзиклы, оперетты, рок-оперы и музыка к театральным спектаклям и фильмам.