На Кубани задержали водителя грузовика по делу о ДТП с гибелью подростка

По данным СУ СК РФ по региону, 46-летний подозреваемый выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ГАЗ, перевозившим детей

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Следователем задержан водитель грузовика, подозреваемый в совершении ДТП с перевозившим детскую футбольную команду микроавтобусом на Кубани, в котором погиб подросток. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следователем Каневского межрайонного следственного отдела СК РФ по краю в рамках расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб подросток (ч. 3 ст. 264 УК РФ), задержан 46-летний подозреваемый. С ним продолжается проведение следственных действий. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным СУ СК РФ по региону, 46-летний водитель грузового автомобиля, двигаясь в сторону города Ейска по автодороге Краснодар-Ейск, в районе станицы Брюховецкой выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем ГАЗ, перевозившим детей.

Расследование дела находится на контроле у руководителя СК РФ по краю. Ход и результаты расследования дела поставлены органами прокуратуры на контроль.

Ранее со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева сообщалось, что в ДТП вблизи хутора Красная Поляна попала детская футбольная команда из Каневской, которая направлялась на соревнования в Краснодар. В автобусе находились 10 человек. В автобусе пострадали двое подростков 15 лет, один подросток умер в автомобиле скорой помощи. Возбуждено уголовное дело.