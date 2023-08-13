На Кутузовском проспекте в ДТП сгорел автомобиль

По данным из открытых источников, BMW M8 Gran Coupe с номером 222 может принадлежать бизнесмену Ахмахаже Мазакаеву

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Элитная машина BMW M8 Gran Coupe сгорела после столкновения с мачтой городского освещения на Кутузовском проспекте, уточнили ТАСС в экстренных службах.

"Машина BMW М8 стала участником ДТП. Двое мужчин погибли", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным из открытых источников, этот автомобиль с номером 222 может принадлежать бизнесмену Ахмахаже Мазакаеву. "За рулем, вероятно, находился его родственник", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось об аварии с участием Mercedes. В 00:26 мск в воскресенье автомобиль на большой скорости врезался в фонарный столб у дома 24 по Кутузовскому проспекту и загорелся от удара. Пожар на площади 8 кв. м был потушен. На месте работают оперативные службы, сотрудники ГИБДД, движение в районе аварии ограничено.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили факт аварии.