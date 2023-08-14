В Приморье ожидается подъем уровня воды в реке Маревке до опасного

Существует угроза подтопления участков дорог, мостов, сельхозугодий

ВЛАДИВОСТОК, 14 августа. /ТАСС/. Подъем уровня воды до опасного ожидается у поселка Покровка в Красноармейском районе, есть угроза подтопления дорог, мостов, сельскохозяйственных угодий, низин в населенных пунктах. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве по делам ГО и ЧС Приморского края.

"В связи с осложнением гидрологической ситуации и дальнейшим развитием паводка 14 августа на реке Маревка у пос. Покровка в Красноармейском районе ожидается достижение уровнем воды опасного гидрологического явления. Угроза подтопления участков дорог, пониженных мест в населенных пунктах, сельхозугодий, мостовых переходов. Уровни воды достигли опасного гидрологического явления на реке Раздольная и ее малых притоках реках Борисовка, Казачка, Раковка, реках Откосная, Кулешовка, Спасовка, Абрамовка, Цукановка", - сообщили в министерстве.

Водность большинства рек края выше нормы в 2,1-4 раза, реки Раздольная - выше до 7 раз.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Согласно прогнозу Примгидромета, волна паводка движется с юга на север.