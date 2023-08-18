18 августа, 12:18,
обновлено 18 августа, 12:34

В НМТП сообщили, что возгораний на территории компании в Новороссийске не было

В пресс-службе компании сообщили, что угрозы штатной работе предприятий также не было

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Возгораний на территории компании "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) и компаний, которые входят в группу в Новороссийске, не было, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Возгораний на территории ПАО "НМТП" и компаний, входящих в Группу "НМТП" в Новороссийске, не было. <...> Угрозы штатной работе предприятий Группы НМТП не было", - рассказали в компании.

В НМТП добавили, что специальное подразделение группы оказало помощь в тушении пожара на территории терминала. Пожар был устранен в кратчайшие сроки, заключили в группе.

В пятницу в грузовом терминале в Новороссийске на улице Маркова загорелись деревянные палеты, площадь пожара составила 1,3 тыс. кв. м. Как сообщили ранее в МЧС, пожар был потушен в 12:21 мск. Пострадавших нет. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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