В НМТП сообщили, что возгораний на территории компании в Новороссийске не было

В пресс-службе компании сообщили, что угрозы штатной работе предприятий также не было

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Возгораний на территории компании "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) и компаний, которые входят в группу в Новороссийске, не было, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Возгораний на территории ПАО "НМТП" и компаний, входящих в Группу "НМТП" в Новороссийске, не было. <...> Угрозы штатной работе предприятий Группы НМТП не было", - рассказали в компании.

В НМТП добавили, что специальное подразделение группы оказало помощь в тушении пожара на территории терминала. Пожар был устранен в кратчайшие сроки, заключили в группе.

В пятницу в грузовом терминале в Новороссийске на улице Маркова загорелись деревянные палеты, площадь пожара составила 1,3 тыс. кв. м. Как сообщили ранее в МЧС, пожар был потушен в 12:21 мск. Пострадавших нет.