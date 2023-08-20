В Курске на вокзале потушили пожар, возникший после удара украинского беспилотника

Из пяти пострадавших двое отказались от медицинской помощи, троих осмотрели в больнице и отпустили домой

ТАСС, 20 августа. Пожар, возникший на железнодорожном вокзале Курска в результате удара украинского беспилотника, ликвидировали, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"В настоящее время на железнодорожном вокзале Курска устранены основные последствия ночного удара украинского беспилотника. Пожар был ликвидирован в 3:46 утра. Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое направлены для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпущены домой", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что в результате происшествия пострадали крыша, фасад и первая платформа вокзала, взрывной волной повреждены зал ожидания и пешеходный тоннель. "Приступим к ремонтным работам в самое ближайшее время. Поручил организовать всю необходимую помощь по устранению последствий удара, будут задействованы все нужные силы и средства", - отметил он.

Ранее Старовойт сообщал, что украинский беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске, возник пожар, пять человек получили ранения от осколков стекла.

Железнодорожный вокзал располагается в центральной части Курска, расстояние до границы с Украиной составляет порядка 150 км.

​​​​​