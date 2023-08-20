20 августа, 14:10

В Подмосковье ликвидировали пожар на складе Ozon

Пострадавших нет

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Пожар на складе компании Ozon в подмосковной деревне Гривно ликвидирован на площади 500 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 16:40 объявлена ликвидация последствий пожара", - сказал собеседник агентства.

Пожар на складе компании начался утром. По данным ГУ МЧС, загорелась продукция в коробках на стеллажах. В пресс-службе компании сообщили, что блок, где начался пожар, не эксплуатировался, в нем не хранились товары. Первоначальная площадь пожара составила 375 кв. метров, локализовать его удалось на площади 500 кв. метров. Пожару был присвоен третий (повышенный) номер сложности. До прибытия пожарных эвакуировали 391 человека. Пострадавших нет. 

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