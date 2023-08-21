Число жертв ДТП в Таиланде с начала года превысило 9 тыс., более 500 тыс. пострадали

Среди погибших 17 граждан России, 953 человека получили травмы различной степени тяжести

БАНГКОК, 21 августа. /ТАСС/. Число жертв ДТП в Таиланде с начала года возросло до 9,2 тыс., более 500 тыс. получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил Таиландский центр данных о ДТП.

Жертвами аварий на дорогах за указанный период стали 17 граждан России, еще 953 пострадали. Подавляющее число происшествий с россиянами произошли в курортной провинции Пхукет.

С 13 по 19 августа в Таиланде в ДТП погибли 228 человек, в том числе 4 иностранца, порядка 14 тыс. пострадали. Мотоциклы и мопеды продолжают оставаться самым опасным средством передвижения (80% инцидентов). Власти пытаются активно бороться с ездой без прав и без шлемов на мотоциклах. Управление транспортным средством без водительского удостоверения в Таиланде может повлечь наказание в виде тюремного заключения на срок до 3 месяцев или штраф в размере $280, либо то и другое одновременно. За отсутствие шлема положен штраф в размере $14.

В прошлом году в ДТП в королевстве погибли 14,7 тыс. человек, в 2021 году - 16,5 тыс., в 2020 году - около 18 тыс. По данным Всемирной организации здравоохранения, высокий уровень смертности на дорогах стоит стране около 6% ВВП ежегодно. Среди наиболее частых причин аварий превышение скорости и вождение в нетрезвом виде.