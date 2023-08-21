После гибели людей во время экскурсии по коллекторам Москвы возбудили дело

Погибли три человека

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после экскурсии по подземным коллекторам в центре Москвы, в ходе которой во время ливня погибли как минимум три человека, остальных участников ищут. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организатор экскурсий находится на допросе", - сказал собеседник агентства.

Экскурсия, некоторые участники которой погибли, проходила накануне. Когда в Москве начался ливень, люди находились под землей. Вода резко поднялась, спастись у диггеров шансов было мало. В правоохранительных органах ТАСС добавили, что, предварительно, люди пропали во время ливня во время экскурсии по подземным коллекторам Неглинки. В настоящее время организаторы отменили проведение этой экскурсии.

Ранее в понедельник спасатели нашли в Москве-реке тела мужчины в возрасте около 40 лет и девочки, их личности устанавливаются. Позже было найдено тело третьей погибшей женщины. По данным некоторых Telegram-каналов, в Москве в подземном коллекторе пропали без вести сотрудник группы компаний "Ланит" Дмитрий Маркушкин, его 15-летняя дочь и 17-летний племянник.