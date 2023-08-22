В Черном море в 40 км от Крыма потерпели крушение два украинских беспилотника

Силы ПВО России обнаружили и подавили дроны средствами радиоэлектронной борьбы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты России двумя беспилотниками, средства радиоэлектронной борьбы подавили их.

Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"21 августа около 23:00 мск пресечена попытка Киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа. Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были обнаружены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", - заявили в ведомстве.

Там уточнили, что беспилотники потеряли управление. "БПЛА потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 км северо-западнее полуострова Крым", - отметили там.