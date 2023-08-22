Минздрав ДНР рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в центре Донецка строителей

По данным ведомства, один из них был прооперирован, остальные - без оперативных вмешательств

ДОНЕЦК, 22 августа. /ТАСС/. Состояние строителей, пострадавших в центре Донецка 18 августа при подрыве на взрывоопасном предмете, расценивается как стабильное. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения региона.

"Состояние троих пострадавших расценивается как стабильное. Один из них был прооперирован, остальные - без оперативных вмешательств", - сообщили в минздраве.

18 августа в центре Донецка, в районе бульвара Школьный произошел взрыв. В результате трое строителей погибли, минимум трое получили ранения. В тот же день при подрыве на кассетном боеприпасе в Киевском районе города погибли трое коммунальщиков.