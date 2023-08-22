Организатора незаконных экскурсий диггеров Александра Кима доставили в Москву

Его допрашивают следователи

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Александр Ким, организатор незаконных экскурсий диггеров, во время одной из которых в Москве погибли несколько человек, доставлен из Петербурга в Москву, он находится на допросе у следователей. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"Александр Ким, являющийся генеральным директором ООО "Спутник", осуществляющий продажу и предоставление услуги, повлекшей смерть экскурсионной группы, доставлен в столичный СК, где следователи приступили к его допросу", - сказала она.

Ранее сообщалось, что накануне в Санкт-Петербурге были проведены обыски и установлено местонахождение Александра Кима.