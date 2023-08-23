23 августа, 06:18,
обновлено 23 августа, 06:33

Организаторы незаконной экскурсии диггеров в Москве не признали вину

Петр Ковалев/ ТАСС, архив
© Петр Ковалев/ ТАСС, архив

Никите Дубасу и Александру Киму предъявлено обвинение по статье 238 УПК РФ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Организаторы незаконной экскурсии диггеров в Москве не признали вину, им предъявлено обвинение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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"31-летний Никита Дубас и 35-летний генеральный директор ООО "Спутник" Александр Ким задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УПК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Вину они не признали", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. 

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© Информационное агентство ТАСС
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