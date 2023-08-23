В Майкопе ликвидировали возгорание в гаражном кооперативе

Пожар уничтожил 46 гаражей

ТАСС, 23 августа. Пожар в гаражном кооперативе в Майкопе полностью потушен, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Пожар в гаражном кооперативе полностью ликвидирован, также потушен пал сухой травы", - сказал собеседник агентства. Огнем уничтожено 46 гаражей из 107. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Майкопе на улице Юннатов от пала сухой травы загорелся гаражный кооператив. Общая площадь пожара составила 2,3 тыс. кв. м. Пожарным удалось остановить распространение огня на территорию открытой стоянки вблизи гаражного комплекса, административного здания и АЗС.