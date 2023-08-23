Четверо погибших в ДТП в Петербурге военнослужащих Росгвардии были срочниками

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что авария произошла на 84-м км КАД

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Погибшие в ДТП в Санкт-Петербурге военнослужащие Росгвардии были срочниками. Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, причиной аварии стало резкое торможение легковой машины.

"Предварительная причина ДТП в Санкт-Петербурге, где погибли четверо военнослужащих Росгвардии, - лихачество второго участника. <…> Особенно трагично, что все погибшие совсем молодые ребята, проходившие службу по призыву. Трое из них скончались на месте, один спустя несколько часов", - написал депутат в своем Telegram-канале.

По его словам, авария произошла накануне на 84-м км КАД. "Грузовик "Урал-4320" перевозил группу бойцов 33-й бригады. Неожиданно водитель впереди идущей иномарки совершил резкое торможение. Пытаясь уйти от столкновения, водитель-сержант резко вывернул руль влево, но не справился с управлением. Машину занесло и вынесло на середину трассы, где она ударилась об отбойник и перевернулась. Четверо бойцов, находившихся в кузове, погибли. Еще трое, включая командира инженерно-саперного взвода, получили травмы разной степени тяжести. Предполагаемый виновник с места ДТП скрылся", - сказал он.

Ранее сообщалось о трех погибших в результате столкновения военного грузовика и легковых автомобилей на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге.