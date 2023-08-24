Замминистра здравоохранения Самарской области подозревают в получении взятки

В региональном следственном управлении СК РФ сообщили, что сумма взятки составляет 15 млн рублей

САМАРА, 24 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра здравоохранения Самарской области по факту получения взятки на сумму 15 млн рублей. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по материалам проверки, поступившим из УФСБ России по Самарской области, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра здравоохранения Самарской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следователей, в 2022 году подозреваемый потребовал от директора организации взятку 15 млн рублей за заключение договоров на поставку медоборудования на общую сумму более 147 млн рублей.

В 2023 году директор этой организации, действуя в рамках договоренности, передал замминистра здравоохранения через третье лицо 8 млн рублей. "Затем, летом 2023 года директор организации, действуя уже в рамках оперативно-разыскного мероприятия "Оперативный эксперимент", принимая меры конспирации, предложенные подозреваемым, передал ему через других лиц оставшуюся часть взятки в размере 7 млн рублей", - сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального УФСБ России и ОЭБ и ПК УМВД России по городу Самаре.

Ранее ТАСС сообщили в правоохранительных органах, что замминистра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев арестован на два месяца.