Число жертв шторма в Доминикане возросло до двух

Один человек пропал без вести

ГАВАНА, 25 августа. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли и один пропал без вести в Доминиканской Республике в результате тропического шторма "Франклин". Об этом в четверг сообщает газета Hoy со ссылкой на данные спасателей.

Ранее сообщалось об одном погибшем. Среди погибших один несовершеннолетний.

По обновленным данным, ущерб причинен 678 домам, около 3,4 тыс. жителей были эвакуированы. По меньшей мере 27 тыс. человек остались без доступа к электричеству, более 1,6 млн - к питьевой воде. Коммунальные службы работают над восстановлением инфраструктуры.