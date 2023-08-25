В Обнинске задержали водителя грузовика, повредившего тоннель

Из-за аварии в тоннеле для поездов по направлению Шемякино - Обнинское организовали реверсивное движение

КАЛУГА, 25 августа. /ТАСС/. Водитель грузовика, повредившего путепровод на Южном въезде в Обнинск Калужской области, задержан сотрудниками ГИБДД.

Из-за аварии в тоннеле для поездов по направлению Шемякино - Обнинское организовали реверсивное движение, сообщил глава региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

"Водитель грузовика, повредившего тоннель, найден и сотрудниками ГИБДД задержан", - написал он.

Шапша отметил, что проезд для автомобилей перекрыт для оценки ущерба и ремонтных работ. Специалисты прогнозируют, что на это потребуется не менее двух дней. "Динамика движения поездов в районе Южного въезда в Обнинск восстанавливается. Из-за аварии оно не прерывалось, сразу было организовано в реверсивном виде. По данным РЖД, задержки в расписании могут составлять не больше 5-7 минут", - уточнил губернатор.