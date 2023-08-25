Водителя, сбившего 11 человек на тротуаре в Калуге, арестовали на два месяца

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что заместитель прокурора Владимир Орлов поддержал в суде ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу

КАЛУГА, 25 августа. /ТАСС/. Суд в Калуге заключил под стражу на два месяца водителя, устроившего ДТП с 11 пострадавшими на тротуаре в центре города.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Суд с учетом позиции прокуратуры заключил водителя под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что заместитель прокурора области Владимир Орлов поддержал в суде ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу в отношении 49-летнего водителя Toyota Corolla.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СК России по региону, суду предоставлены данные о том, что за 2023 год водитель 38 раз привлекался к административной ответственности за нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Кроме этого, он ввел специалистов правоохранительных органов в заблуждение, что якобы утратил водительское удостоверение, которое должен был сдать. "В марте 2023 года мужчина был лишен права управления автомобилем на 1,5 года за вождение в состоянии наркотического опьянения. Эти факты свидетельствуют о пренебрежительном отношении подозреваемого к соблюдению законов", - добавили в пресс-службе.