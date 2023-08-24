Что известно о ДТП в центре Калуги

Водитель легкового автомобиля на перекрестке улиц Кирова и Рылеева в центре Калуги выехал на тротуар, где находились люди. В результате пострадали 11 человек, в том числе дети. Водитель задержан.

ТАСС собрал основное о случившемся в центре Калуги.

Обстоятельства ДТП

Водитель легкового автомобиля марки Toyota не справился с управлением и выехал на тротуар, где была автобусная остановка, на которой находились люди.

За рулем был мужчина 1974 года рождения. По данным МВД, ранее его лишили права управления транспортным средством.

Пострадавшие

В пресс-службе регионального управления МВД России уточнили, что в результате ДТП пострадали 11 человек.

В областной клинической больнице трое пострадавших находятся в операционной, один - в реанимации, еще один человек в Больнице скорой медицинской помощи готовится к операции, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Также двое подростков 15 и 16 лет - в палате реанимации Областной детской больницы. Трехлетний ребенок находится в травматологическом отделении.

Городской Голова Дмитрий Денисов сообщил, что пятеро пострадавших, в том числе двое детей, находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии.

Правительство Калужской области опровергло информацию, появившуюся в ряде Telegram-каналов, о двух погибших. Власти подтвердили, что все пострадавшие живы и получают необходимую помощь.

Работа на месте

На месте работают 15 бригад скорой помощи. Также туда прибыли руководитель службы скорой помощи Анна Чернова, сотрудники ГИБДД Калуги и МЧС области.

Водителя задержали и направили на наркологическую экспертизу, сообщили в СК региона. Выяснилось, что задержанный в апреле 2023 года был лишен права управления транспортными средствами, так как находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Расследование