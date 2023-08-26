В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП, где погибли три человека

Расследование находится на контроле региональной прокуратуры

КРАСНОЯРСК, 26 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Манском районе Красноярского края, где погибли три человека и четверо пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"По факту смертельного ДТП в Манском районе следователями полиции возбуждено уголовное дело. <…> В результате аварии погибли водитель Suzuki - мужчина 1975 года рождения, а также его пассажиры - мужчина 1995 года рождения и женщина 1998 года рождения. Кроме этого, в ДТП пострадали еще четыре человека: два пассажира Suzuki (женщина 1975 года рождения и 9-летний мальчик), а также водитель Mazda 1980 года рождения и водитель Toyota 1962 года рождения/ Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении.

По данным МВД, назначены автотехнические, трасологические и другие экспертизы. Расследование контролирует прокуратура Красноярского края.

ДТП произошло вечером 25 августа на 885-м км автодороги Р-255 "Сибирь". По предварительным данным, водитель Toyota допустил наезд на двигавшийся в попутном направлении грузовик Mazda, после чего грузовой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Suzuki.