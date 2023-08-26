Глава Истры призвала жителей не публиковать кадры работы систем ПВО

По предварительным данным, разрушений не зафиксировали

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Глава городского округа Истра Татьяна Витушева призвала жителей не обсуждать и не публиковать кадры работы систем ПВО.

"В свете данных событий вновь обращаюсь к жителям - нигде не обсуждать и не публиковать кадры работы систем ПВО", - написала она в своем Telegram-канале.

Она добавила, что беспилотник, уничтоженный ночью средствами ПВО, сбили в районе деревни Покровское городского округа Истра. По предварительным данным, разрушений нет. На месте работают экстренные службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитом ночью силами ПВО беспилотнике на подлете к Москве в Истринском округе. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.