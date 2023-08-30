В Житомирской области Украины повреждены объект инфраструктуры и железнодорожные пути

Глава областной администрации Виталий Бунечко отметил, что масштабы повреждений уточняются

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Объект инфраструктуры и железнодорожное полотно получили повреждения в Житомирской области на северо-западе Украины, в результате возникло возгорание. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Бунечко.

"Были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно. Очаги возгорания <...> оперативно ликвидировали", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, масштабы повреждений уточняются.

Ночью по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Власти Киева и Киевской области сообщали о серии взрывов. Кроме того, они были зафиксированы в Кривом Роге в Днепропетровской области, Одессе, Черкассах, а также в Кировоградской и Черкасской областях.