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обновлено 30 августа, 05:34
Военная операция на Украине

Украинские БПЛА пытались атаковать телебашню в Брянске

Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, силы ПВО пресекли атаку, пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 30 августа. Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) пытались атаковать телебашню в Брянске, пострадавших и разрушений нет.

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Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Еще одна атака украинских террористов пресечена силами ПВО Минобороны РФ. Два беспилотника пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано", - проинформировал глава региона.

Богомаз уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия. 

Теги:
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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