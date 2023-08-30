Украинские БПЛА пытались атаковать телебашню в Брянске

Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, силы ПВО пресекли атаку, пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 30 августа. Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) пытались атаковать телебашню в Брянске, пострадавших и разрушений нет.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Еще одна атака украинских террористов пресечена силами ПВО Минобороны РФ. Два беспилотника пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано", - проинформировал глава региона.

Богомаз уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.