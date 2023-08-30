Очевидцы рассказали о взрывах в районе аэропорта Жуляны в Киеве ночью

По словам собеседника агентства, взрывы также происходили в Киевской области

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сильные взрывы произошли в ночь на среду в Киеве, в том числе в районе аэропорта Жуляны. Об этом ТАСС сообщили очевидцы.

"Где-то в 05:13 первые сильные взрывы были в центре. До этого была тревога. Очевидно, что это было с разных сторон. Возле Жулян было очень громко", - сказал собеседник агентства.

По словам другого очевидца, в Киевской области также происходили взрывы. "Вспышки были видны со стороны села Белогородка в Киевской области", - сказал он.

Ночью по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Власти Киева и Киевской области сообщали о серии взрывов. По данным мэра украинской столицы Виталия Кличко, в двух районах города на месте взрывов произошли пожары.