Минздрав РФ сообщил о крайне тяжелом состоянии двух пострадавших при взрыве в Махачкале

Медики в Москве продолжают бороться за их жизни

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Двое пострадавших при взрыве в Махачкале 14 августа, эвакуированных на лечение в Москву, находятся в крайне тяжелом состоянии. Медики продолжают бороться за их жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

"Пациенты, эвакуированные после взрыва на АЗС в Махачкале в Москву, продолжают лечение в федеральных клиниках Минздрава России и медицинских организациях г. Москвы. <…> Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за их жизни - сегодня проведен очередной федеральный консилиум с участием специалистов по нефрохирургии и анестезиологии-реанимации", - говорится в сообщении.

Состояние двух человек удовлетворительное, шести - средней степени тяжести, четырех - тяжелое, динамика положительная, добавили в пресс-службе. Двоих пациентов, доставленных в Москву, уже выписали. Одну пациентку перевели для продолжения лечения в учреждение другого профиля.

Взрыв произошел вечером 14 августа напротив заправки в пригороде Махачкалы. В результате, по последним данным, погибли 35 человек, 84 пострадали. 16 человек в тяжелом состоянии были эвакуированы в московские клиники. Следственный комитет возбудил уголовное дело.