Минздрав Башкортостана уточнил число пострадавших в ДТП в Нефтекамске

По последним данным, пострадали пять человек

ТАСС, 2 сентября. Пять человек пострадали в результате наезда автобуса на остановку в городе Нефтекамске в Башкирии. Четверо из них, в том числе один ребенок были госпитализированы, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава Башкортостана.

Ранее Госавтоинспекция региона сообщала, что в результате ДТП пострадало четыре человека.

"В результате аварии пострадали пять человек, из них двое детей. Всех доставили в городскую больницу Нефтекамска. Четырех пациентов госпитализировали, среди них есть один ребенок", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что все пациенты находятся в состоянии средней тяжести, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Пятого пострадавшего, 13-летнего ребенка, после осмотра отпустили домой.

В ГУП "Башавтотранс" журналистам сообщили, что водитель автобуса совершил наезд на отставку, чтобы избежать столкновения с пешеходом, который внезапно выбежал на дорогу. "По пути перед автобусом выбежала девушка. Для предотвращения наезда на пешехода водитель затормозила и перестроилась, из-за чего автобус наехал на стоящую на перроне скамейку с пятью жителями", - говорится в сообщении.

Отмечается так же, что предприятие организовало рабочую группу для выяснения всех обстоятельств аварии.