Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до шести

На трассе в Неклиновском районе столкнулись два легковых автомобиля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сентября. /ТАСС/. Один из трех пострадавших в результате аварии на трассе в Ростовской области, где пять человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей, умер в больнице. Число погибших выросло до шести, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

"4 сентября 2023 года, на трассе в Неклиновском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате происшествия погибли шестеро человек", - говорится в сообщении.

По данным регионального минздрава, состояние двух пострадавших в аварии оценивается как средней степени тяжести.

В прокуратуре уточнили, что по факту ДТП возбудили уголовное дело, прокуратура взяла его на контроль, а также организовала проверку.

Ранее на официальном сайте "МВД медиа" сообщалось, что два легковых автомобиля столкнулись рано утром 4 сентября на трассе в Неклиновском районе Ростовской области, в аварии пять человек погибли, трое пострадали.