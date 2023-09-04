Полиция задержала водителя машины каршеринга, скрывшегося после ДТП с автобусом в Москве

Мужчине может грозить штраф, административный арест и лишение прав на срок до двух лет

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля каршеринга, который проехал на красный свет и столкнулся с автобусом на северо-востоке Москвы, результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили журналистам в столичной Госавтоинспекции.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками Госавтоинспекции Северо-Восточного округа на улице Фонвизина. Для дальнейшего разбирательства мужчина 1986 года рождения доставлен в территориальный отдел полиции", - говорится в сообщении.

В ГИБДД добавили, что в отношении водителя составлены административные материалы по статьям 12.27, 12.17, 12.3 и 12.12 КоАП РФ, ему может грозить штраф, административный арест и лишение прав на срок до двух лет.

Днем в понедельник автомобиль каршеринга проехал на красный сигнал светофора на улице Широкой, в результате чего столкнулся с автобусом, была госпитализирована пассажирка автобуса. Отмечалось, что водитель автомобиля каршеринга скрылся с места происшествия.