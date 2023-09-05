Организаторы фестиваля Burning man в США открыли дороги для выезда участников

Посетителям при этом рекомендовали отложить свой отъезд до 5 сентября, чтобы не создавать пробку

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Организаторы фестиваля Burning Man в штате Невада, на площадке которого из-за дождей застряли десятки тысяч человек, открыли в понедельник дороги для выезда с места проведения мероприятия.

"Начались мероприятия по массовому отъезду из Блэк-Рок-Сити (ближайший город от места проведения фестиваля - прим. ТАСС). Запрет на передвижение автотранспортом отменен", - говорится в сообщении на сайте организаторов. Вместе с тем участникам фестиваля рекомендуют отложить свой отъезд до 5 сентября, чтобы не создавать пробку при выезде из небольшого городка. Как отмечает газета The New York Times, даже при хороших погодных условиях на то, чтобы покинуть место проведения фестиваля, у его участников может уходить до 12 часов, а ближайший крупный аэропорт располагается примерно в 160 км от места проведения мероприятия.

Как отмечают организаторы, на месте проведения фестиваля находятся порядка 64 тыс. человек. Как указывает The New York Times, тысячи участников уже пытаются выбраться с фестиваля и оставляют воду и продукты тем, кто собирается остаться до вторника, чтобы застать одно из традиционных мероприятий - кульминационное сожжение деревянной фигуры человека.

Фестиваль музыки и искусств Burning Man проходит рядом с городом Блэк-Рок-Сити, в пустынной части Невады, с 28 августа по 5 сентября. 1 сентября там начались сильные дожди, в результате чего ведущие из города шоссе были закрыты, аэропорт прекратил работу. По данным телеканала CBS, на площадке умер один человек, местная полиция начала расследование инцидента. Представитель полиции сообщил телеканалу, что смерть наступила во время сильного дождя, но причиной стал не он.