Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников

Силы ПВО сбили их в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, пытавшиеся осуществить атаку на Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву", - говорится в сообщении.

Мэр подчеркнул, что разрушений и пострадавших на месте падения обломков, предварительно, нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении БПЛА самолетного типа над территорией Истринского района Московской области.