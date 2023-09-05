5 сентября, 01:23,
обновлено 5 сентября, 01:55
Военная операция на Украине

Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников

Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС

Силы ПВО сбили их в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, пытавшиеся осуществить атаку на Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву", - говорится в сообщении.

Мэр подчеркнул, что разрушений и пострадавших на месте падения обломков, предварительно, нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении БПЛА самолетного типа над территорией Истринского района Московской области. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияВоенная операция на УкраинеМосква
© Информационное агентство ТАСС
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