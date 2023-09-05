В Конаковском районе Тверской области уничтожили беспилотник

Как сообщили в региональном правительстве, пострадавших нет

ТАСС, 5 сентября. Беспилотник уничтожен в Конаковском районе Тверской области. Пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

"Утром 5 сентября силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации был уничтожен беспилотник в Конаковском районе Тверской области. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать им все необходимое содействие.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший по направлению Москвы, в Тверской области в районе Завидово.