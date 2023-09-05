5 сентября, 04:46
Военная операция на Украине

В Конаковском районе Тверской области уничтожили беспилотник

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

Как сообщили в региональном правительстве, пострадавших нет

ТАСС, 5 сентября. Беспилотник уничтожен в Конаковском районе Тверской области. Пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

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"Утром 5 сентября силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации был уничтожен беспилотник в Конаковском районе Тверской области. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать им все необходимое содействие.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший по направлению Москвы, в Тверской области в районе Завидово. 

Теги:
РоссияРуденя, Игорь МихайловичТверская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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