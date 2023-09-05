Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье выросло до трех

По факту произошедшего проводится проверка

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате ДТП с автобусом в Подмосковье выросло до трех. Уточненные данные привели в прокуратуре Московской области.

"По предварительной информации, сегодня около 15:04 водитель пассажирского автобуса, двигаясь по автодороге в поселке Высоково городского округа Мытищи, выехал на обочину и совершил столкновение с кирпичным забором домовладения. В результате происшествия травмы получили три пассажира автобуса, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По факту произошедшего проводится проверка. "В ходе проверки, проведение которой поручено Мытищинской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках", - добавили в прокуратуре Подмосковья.

Ранее в ГУ МВД России по региону сообщили, что в результате ДТП пострадали два человека.

Как отмечали в столичном главке полиции, ДТП произошло на 4-м км Пироговского шоссе в деревне Высоково. Предварительно, водитель, управляя рейсовым автобусом, по неустановленным причинам совершил съезд в кювет, а потом врезался в забор жилого дома.