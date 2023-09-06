На Камчатке вертолет МЧС вылетел на поиски двух пропавших туристов

Мужчины шли по длительному маршруту в парке "Ключевском"

ТАСС, 6 сентября. Вертолет Ми-8 отправился на поиски двух пропавших на Камчатке туристов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на поиски туристов, пропавших в природном парке "Вулканы Камчатки". На борту находятся спасатели поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД (Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае)", - говорится в сообщении.

Накануне администрация сети природных парков "Вулканы Камчатки" сообщила, что два туриста 1951 года рождения отправились по длительному маршруту в парке "Ключевском", но не вышли на связь в обозначенное время. Мужчины шли по маршруту поселок Ключи - озеро Державина - вулкан Средний - ледник Богдановича - перевал Безымянный - перевал Толбачик - перевал Толуд - стоянка "Клешня".

Природный парк "Ключевской" - это место наиболее активного вулканизма на Камчатке. Здесь находятся 13 вулканов России. Парк расположен на расстоянии 500 км от Петропавловска-Камчатского.