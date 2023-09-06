Следствие просит продлить арест администратору Telegram-канала "Кремлевская прачка"

Ходатайство рассмотрят 11 сентября

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы 11 сентября рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста администратору Telegram-канала "Кремлевская прачка" Михаилу Полякову, обвиняемому в вымогательстве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей в отношении Полякова назначено к рассмотрению на 11 сентября", - сказал собеседник агентства.

19 июля Тверской суд Москвы заключил Полякова под стражу.

Также по этому делу арестовали другого фигуранта - генерального директора ООО "Производственно-строительная компания (ПСК) "Наследие" Александра Санина. Им вменяется преступление по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Поляков и Санин являются обвиняемыми по делу о вымогательстве 40 млн рублей у руководства АО "Ланит" за удаление и блокировку негативных публикаций о компании.