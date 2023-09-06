ЧП с лодкой в Химкинском водохранилище оказалось тренировкой частной организации

Помощь спасателей не понадобилась

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Очевидцы приняли тренировку по спасению тонущего в акватории Химкинского водохранилища за ЧП с лодкой, сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"Вечером 6 сентября в "Службу 112" поступило сообщение о людях, тонущих недалеко от пляжа "Химки-2". На место происшествия были незамедлительно направлены пожарно-спасательные подразделения. Прибыв на место, специалисты выяснили, что в акватории Химкинского водохранилища проводится тренировка частной организации по спасению человека из воды", - сказали в ведомстве.

Помощь спасателей не понадобилась, подтвердили в столичном главке МЧС РФ.

Ранее в экстренные службы поступила информация, что на Химкинском водохранилище перевернулась лодка с людьми.