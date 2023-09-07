Вокзал Брянск-Орловский после падения обломков БПЛА частично открыли

По данным пресс-службы МЖД, ЧП не повлияло на движение поездов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Вокзал Брянск-Орловский частично открыли для пассажиров, падение обломков беспилотного летательного аппарата не повлияло на движение поездов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги.

"В настоящее время вокзал Брянск-Орловский частично открыт для пассажиров. Пройти на платформы можно через кассовый зал дальнего следования. Следственные мероприятия продолжаются. На период их проведения зал ожидания закрыт. На движение поездов ситуация не влияет", - сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате падения обломков БПЛА частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск-1, привокзальная площадь и несколько автомобилей. Всего за утро 7 сентября, по данным главы региона, сбили три беспилотника. Пострадавших нет.