В Ленобласти прооперировали одну из пострадавших в ДТП велосипедисток

Она находится в реанимации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Одну из велосипедисток, пострадавших на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области, прооперировали. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Пострадали 11 детей, из них два ребенка погибли. На место были направлены 10 бригад скорой помощи и вертолеты из Петербурга и Ленинградской области. Сейчас все дети доставлены в лечебные учреждения. Одна из девочек уже прооперирована и находится в реанимации", - сообщил губернатор Петербурга.

Беглов отметил, что держит ситуацию на особом контроле, совместно с правительством Ленинградской области создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших в ДТП.

"Выражаю соболезнования семьям погибших. Всем будет оказана необходимая помощь. Пострадавшим - скорейшего выздоровления. Сделаем все, что для этого требуется, в том числе будут обеспечены программы реабилитации", - написал Беглов.