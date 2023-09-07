7 сентября, 11:36

В Ленобласти прооперировали одну из пострадавших в ДТП велосипедисток

Она находится в реанимации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Одну из велосипедисток, пострадавших на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области, прооперировали. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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"Пострадали 11 детей, из них два ребенка погибли. На место были направлены 10 бригад скорой помощи и вертолеты из Петербурга и Ленинградской области. Сейчас все дети доставлены в лечебные учреждения. Одна из девочек уже прооперирована и находится в реанимации", - сообщил губернатор Петербурга.

Беглов отметил, что держит ситуацию на особом контроле, совместно с правительством Ленинградской области создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших в ДТП.

"Выражаю соболезнования семьям погибших. Всем будет оказана необходимая помощь. Пострадавшим - скорейшего выздоровления. Сделаем все, что для этого требуется, в том числе будут обеспечены программы реабилитации", - написал Беглов. 

Теги:
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияЛенинградская область
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