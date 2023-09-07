Движение по трассе "Скандинавия" в сторону Выборга полностью перекрыли из-за ДТП с детьми

Водителям предложили альтернативные маршруты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта по федеральной трассе А-181 "Скандинавия" в сторону Выборга полностью перекрыли из-за ДТП с участием грузовой фуры и группы детей на велосипедах. Участок огородили из-за проведения следственных действий, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"В связи с ДТП на 59-м км трассы движение транспорта на участке с 52-го по 64-й км в сторону Выборга перекрыто. В качестве альтернативного маршрута водители могут через развязку на 52-м км повернуть на региональную дорогу 41А-180 (Парголово - Огоньки) и вернуться на трассу А-181 "Скандинавия" через развязку на 64-м км", - рассказали в пресс-службе.

К регулировке движение на "Скандинавии" привлекли сотрудников ГИБДД. Согласно данным сервисов "Яндекса", за последний час длинна затора на участке трассы в сторону Выборга увеличилась с 3 до 4 км, затор продолжает увеличиваться.

По уточненным данным ГУ МВД, около 10:40 на 59-м км трассы "Скандинавия" 31-летний водитель тягача Scania по неустановленной причине совершил наезд на двигавшийся впереди в попутном направлении легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 велосипедисток в возрасте 14-15 лет. "От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. В результате аварии две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. Еще семь девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы", - отмечается в сообщении.

По уточненной информации областного комитета по здравоохранению, в ДТП - 10 пострадавших, из них 9 детей. "Две пострадавшие девочки в тяжелом состоянии с политравмами и переломом позвоночника были направлены в Сестрорецкую больницу и многопрофильную больницу имени Раухфуса соответственно. Четверо пострадавших направлены в Рощинскую межрайонную больницу, остальных четверых пострадавших осматривают", - говорится в сообщении.